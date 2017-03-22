Здание полиции горело во Владивостоке

Вечером во вторник, 21 марта, во Владивостоке произошло возгорание в отделение УМВД по адресу Махалина, 3А, сообщает РИА VladNews.
По словам очевидцев, возгорание произошло в подвале здания.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, все сотрудники и жильцы дома были экстренно эвакуированы.
Благодаря слаженной работе пожарных возгорание было локализовано.
Никто не пострадал. Площадь возгорания составила 25 кв. метров.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото прислали очевидцы на WhatsApp агентства