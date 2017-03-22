Около 500 разовых доз героина изъято у жительницы Приморья

Женщина распространяла наркотики

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Благодаря сообщению гражданина, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке по подозрению в распространении наркотических средств задержали 42-летнюю местную жительницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Женщина продолжительное время занималась распространением героина на территории Находкинского городского округа. По месту жительства задержанной полицейские обнаружили и изъяли электронные весы. В ходе дальнейшей работы сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке установили местонахождение тайника, расположенного на пустыре в районе улицы Дзержинского. В схроне полицейские обнаружили более 63 граммов героина (около 500 разовых доз).

По фактам незаконного сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



