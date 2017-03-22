Житель Приморья задержан при попытке дачи взятки сотруднику полиции

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В ходе оперативно-профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» выявлен факт противоправной деятельности 36-летнего жителя села Богуславец Красноармейского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Желая избежать уголовной ответственности, подозреваемый в наркопреступлении предложил оперуполномоченному за денежное вознаграждение скрыть преступление и прекратить в отношении него проверку. О коррупционном предложении сотрудник полиции сообщил руководству отдела МВД и в дежурную часть полиции. В служебном кабинете капитан полиции предупредил гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Продолжая свой преступный умысел, провоцируя полицейского на получение взятки, гражданин достал из кармана денежные средства - 50 тысяч рублей и положил на рабочий стол.

Противозаконные действия мужчины пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Дальнереченский». Факт попытки передачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, денежные средства изъяты.

На основании собранных полицейскими материалов в отношении подозреваемого СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

За совершение данного деяния действующим законодательством предусмотрено наказание в виде крупного денежного штрафа, либо лишения свободы на срок до восьми лет.