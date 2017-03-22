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Что нужно садоводу знать о свете, цвете и законах физики?

Солнечные ванны для рассады
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Дачная жизнь начинается… на подоконнике, где выращивается рассада. От ее здоровья зависит будущий урожай. Однако не каждый садовод в апреле-мае может похвастаться сеянцами-крепышами. Какие секреты надо знать, чтобы вырастить рассаду «как на картинке»? Об этом мы сегодня и расскажем.

Максимум света!

Молодым росткам для развития жизненно необходим солнечный свет. Но в искусственных условиях на подоконнике, да еще в тесноте его катастрофически не хватает. Рассада вытягивается, стебелек становится тоненьким, растение - чахлым. Но мы можем дать сеянцам максимум света, если вспомним физику и ее закон о преломлении света.

Под рассадные кассеты или стаканчики на подоконнике укладывается фольгированная мульча «Агротекс» . Материал это прочный, не сминается и не рвется. Поверхность фольги отражает солнечный свет на растение со всех сторон – вот он, максимум света! Росток получает свою порцию солнца, растет крепким и сильным.

Когда настанет время пересадки в открытый грунт, эта же фольгированная мульча продолжит устраивать растениям солнечные ванны, попутно защищая их от сорняков и вредителей. Фольгированная мульча «Двойное тепло» активно применяется при выращивании культур в теплицах и парниках, отлично показала себя при выращивании томатов, огурцов, перцев, капусты и баклажанов, в том числе в промышленных масштабах.

Однако надо позаботиться о хорошем укрытии.

Двойная защита: бело-красный

Необходимостьукрыватьрастениявеснойпродиктована нашими непростыми климатическими особенностями. Обманчив даже, вроде бы, ласковый май. Возвратные заморозки еще могут нагрянуть и пустить насмарку все усилия по кропотливому выращиванию рассады и высадке ее в грунт. Температурные «качели» порой раскачиваются от минус 10 градусов до плюс 15. И это не предел!

Поэтому важно подобрать такой материал, который бы при высадке молодых растений на грядки максимально защищал их от заморозков. А при этом еще способствовал получению раннего урожая здоровых и экологически чистых овощей. С этой задачей отлично справляется нетканый материал для теплиц и каркасных укрытий «Агротекс Двойная защита», который давно нашел широкое применение на садовых участках. Он создает необходимый рассеянный свет, под ним образуется комфортный микроклимат (растение должно дышать, а не «вариться» под пленкой), где растения надежно защищены от возвратных заморозков, а позже - от перегрева и посягательства насекомых.

Два слоя эффективно работают и в красно-белом укрывном материале «Двойная защита»:
- красный (внутренний) замедляет улетучивание в атмосферу накопленного в дневное время тепла, максимально защищает посадки от заморозков в ночное время;

- белый (внешний) поддерживает оптимальный микроклимат, пропуская воздух и воду и одновременно избавляя от конденсата.

Материал успешно прошел испытания в различных НИИ овощеводства, а также заслужил положительные отзывы у самых взыскательных критиков - обычных садоводов. Практика подтверждает: урожай будет здоровее и богаче, если рассаду изначально поместить под укрывное полотно красного цвета.

Познакомиться с результатами отзывов и посмотреть фотографии можно в наших официальных сообществах «Дача, сад и ферма. Защита растений – «Агротекс» в социальных сетях.

Добавим желтого

После пересадки растений в грунт зачастую встает проблема защиты их от насекомых-вредителей. Специально для этого был разработан красный укрывной материал с добавлением внутреннего желтого слоя.

Известно, что насекомых привлекает именно желтый цвет (они воспринимают, в основном, коротковолновую часть спектра: зелено-желтые, синие и ультрафиолетовые лучи). Вспомните: наденешь желтую футболку в лес – будешь нещадно покусан комарами. Производители укрывного материала решили эту «хитрость» применить в агротехнике. Желтый цвет материала отвлекает насекомых на себя, а красный тем временем «работает» над сохранением тепла и ускоренным ростом растения.

Надеемся, что вы почерпнули для себя полезные сведения и воспользуетесь нашими подсказками. Пусть физика сослужит вам полезный урок! А тяга к новому и полученные знания помогут вырастить прекрасный здоровый урожай без всякой химии.

Спрашивайте нашу продукцию в магазинах и садоводческих центрах Владивостока и края.

ООО «ТД Гекса-Дальний Восток»

г.Хабаровск, ул. Трехгорная, д.8

Тел (факс) (4212) 730-449,760-337, 94-04-61(62)

www.gexa.ru

www.agroteks.ru

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