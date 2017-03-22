Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта

Плановое отключение

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 марта, часть домов во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Время отключения: с 09.00 до 17.00.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Адреса:

ул. Невельского, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Время отключения: с 09.00 до 12.00.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Адреса:

ул. Снеговая, 123, 125.

Время отключения: с 10.00 до 16.00

Причина отключения: Ремонтные работы.

Адреса:

ул. Верхнепортовая, 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46, 50а