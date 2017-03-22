Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта

Сегодня, 22 марта, часть домов во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Время отключения: с 09.00 до 17.00.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Адреса:
ул. Невельского, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Время отключения: с 09.00 до 12.00.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Адреса:
ул. Снеговая, 123, 125.
Время отключения: с 10.00 до 16.00
Причина отключения: Ремонтные работы.
Адреса:
ул. Верхнепортовая, 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46, 50а