Во Владивостоке сильный ветер, без осадков

В крае местами пройдут осадки

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного Температура воздуха 0...+10°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.