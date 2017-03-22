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Общество

Во Владивостоке сильный ветер, без осадков

В крае местами пройдут осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного Температура воздуха 0...+10°C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

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