Часть Владивостока останется без света в среду, 22 марта

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Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

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