Часть Владивостока останется без света в среду, 22 марта

Сегодня, 22 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Васильковая ул.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 37Б,
Воровского ул.46,
Гоголя ул.19,
Гульбиновича ул.16, 18,
Красного Знамени пр-кт.57,
Курчатова (ст. Спутник) ул.10, 15, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9,
Минеральная ул.1А,
Невельского ул.1,
Нейбута ул.10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43А,
Русская ул.72В, 74, 74А, 74Б,
Харьковская ул.1, 1А, 3, 7,
Шевченко пер.5, 7, 9,
Шошина ул.17
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.