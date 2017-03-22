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«Евровидение-2017»: Робби Уильямс хочет представлять Россию на песенном конкурсе в Украине

Тур будет открыт 2 июня
Фото: kudago.com Фото: kudago.com
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Известный британский поп-певец Робби Уильямс заявил, что хотел бы представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом он сказал в эфире Первого канала,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить!», – сказал Уильямс.

Как выяснилось, выступление Сергея Лазарева в прошлом году произвело на поп-исполнителя большое впечатление.

Напомним, в рамках своего мирового тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show Робби Уильямс даст концерт в Москве 10 сентября. Специальным гостем концерта станет британский электронный дуэт Erasure. Мировой тур будет включать в себя 29 шоу в восемнадцати странах. Тур будет открыт 2 июня концертом на стадионе Etihad Stadium в Манчестере и завершится в России.

Стоит сказать, что Робби Уильямс является одним из самых значимых исполнителей на мировой поп-сцене.

Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Россию представляет Юлия Самойлова, однако украинские власти заявили, что запретят ей въезд в страну.

Претензии украинских властей связаны с выступлениями певицы в Крыму.

Добавим, что представители Юлии Самойловой пока не комментируют ситуацию вокруг возможного недопуска певицы на конкурс.

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