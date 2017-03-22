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Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за разговоры по телефону

Водитель автобуса допустил сразу два нарушения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Управление транспорта администрации Владивостока направило уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей руководителю автотранспортного предприятия «ДВ-ТрансСети», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Перевозчик обязан выплатить штраф за то, что водитель одного из его маршрутных автобусов во время движения пользовался мобильным телефоном.

Нарушение было выявлено 10 марта во время мониторинга движения городского пассажирского транспорта на маршруте № 54а «Луговая - Центр - Баляева - Луговая». Его проводили сотрудники управления транспорта. Они стали свидетелями того, как водитель автобуса с государственным номером М 537 ЕЕ, следуя по маршруту с остановки «Покровский парк» до остановки «Площадь Баляева», пользовался во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. При этом автобус двигался в плотном дорожном потоке.

Таким образом, водитель автобуса допустил сразу два нарушения: пункта 2.7 постановления Правительства России от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», а также пункта 2.3.23 договора, заключенного компанией «ДВ-ТрансСети» с администраций города в прошлом году.

В управлении транспорта администрации города подчеркивают, что подобные проверки работы общественного транспорта во Владивостоке проходят в ежедневном режиме. О нарушениях со стороны водителей также можно сообщать, отправив сообщение по адресу: transport@vlc.ru.

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