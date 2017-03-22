В Приморье автомобиль провалился в яму, образованную в дорожном полотне

Самостоятельно покинуть место аварии не удалось

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Лазо, 1. Водитель автомобиля марки FunCargo не заметил яму в дорожном полотне. В результате происшествия переднее левое колесо автомобиля провалилось в отверстие. Самостоятельно выбраться из западни не удалось - на помощь приехал эвакуатор. Как сообщают очевидцы, работники службы, по чьей вине автолюбительница угодила в яму, оплатили материальный ущерб на месте.

Также очевидцы рассказывают, что дорожные службы Уссурийска не имеют никакого отношения к недавно появившимся отверстиям в дороге. Виновниками подобных аварий и заторов в городе стали работники газовой службы. Известно, что подобных ям по городу немало.