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Общество

В Приморье автомобиль провалился в яму, образованную в дорожном полотне

Самостоятельно покинуть место аварии не удалось
Фото: Марк Чернослив Фото: Марк Чернослив
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Лазо, 1. Водитель автомобиля марки  FunCargo не заметил яму в дорожном полотне. В результате происшествия переднее левое колесо автомобиля провалилось в отверстие. Самостоятельно выбраться из западни не удалось - на помощь приехал эвакуатор. Как сообщают очевидцы, работники службы, по чьей вине автолюбительница угодила в яму, оплатили материальный ущерб на месте.

Также очевидцы рассказывают, что дорожные службы Уссурийска не имеют никакого отношения к недавно появившимся отверстиям в дороге. Виновниками подобных аварий и заторов в городе стали работники газовой службы. Известно, что подобных ям по городу немало.

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