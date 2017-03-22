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Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором

В готовом проекте каждый звук будет сопровождать видео того места, где он был записан
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Коллективы Творческого центра Дальневосточного федерального университета войдут в уникальный музыкальный портрет города «Звуки Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, В его записи совместно с автором идеи — известным кипрским композитором Мариосом Иоанну Элиа — приняли участие Академический хор под руководством Елены Петуховой, ансамбль корейских барабанщиков «Хэ Дон», народный хор «Покров», ансамбль русских народных инструментов «Светозар» и камерный хор Пушкинского театра ДВФУ.

Как рассказал Мариос Иоанну Элиа, «Звуки Владивостока» будут включать классическую, религиозную, духовую и барабанную музыку, а также традиционные ритмы коренных народов Дальнего Востока и характерные для города повседневные звуки.

«Неотъемлемая часть нашей работы — запись исполнителей разных жанров: от классики до рока. Лично я уже давно хотел поработать с хоровыми коллективами Дальневосточного федерального университета, среди которых есть призеры Всемирных хоровых игр», — отметил Мариос Элиа.

В готовом проекте каждый звук будет сопровождать видео того места, где он был записан. Съемки, которые ведет британский режиссер Костис Николас, захватывают знаковые для города достопримечательности, архитектуру, пейзажи.

«Мы с радостью приняли предложение стать частью музыкального портрета нашего города, — сказала директор Творческого центра ДВФУ Валерия Новоселова. — Это хорошая возможность заявить о себе на международном уровне, представить наш университет всему миру».

Добавим, авторству Мариоса Иоанна Элиа принадлежат более 75 произведений. Он хорошо известен своими масштабными работами, среди которых опера Die Jagd (Штутгартская государственная опера) и «Ульмская оратория» для 400 музыкантов. Американский академический журнал «Перспективы новой музыки» (Perspectives of New Music) называет Элиа одним из самых влиятельных композиторов молодого поколения.

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