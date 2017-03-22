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Жительницу Приморья лишили родительских прав

Для семерых детей не нашлось и лавки
Фото: УФССП России по Приморью Фото: УФССП России по Приморью
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В Черниговском районе судебные приставы передали двух несовершеннолетних детей органам опеки и попечительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморью.

Исполнительный лист об ограничении в родительских правах жительницы Приморья в отношении 15-летней дочери и 3-летнего сына и передачи их органам опеки и попечительства поступил в отдел судебных приставов по Черниговскому району. Основанием для принятия данного решения стало отсутствие в доме условий для полноценного образа жизни. В частности, у детей не было места для сна, отдыха и игр, а также для выполнения домашних заданий.

Визит судебных приставов и представителей органов опеки и попечительства не стал неожиданностью для женщины, поскольку ей уже приходилось расставаться с детьми, трое из которых находятся в социальных учреждениях. Также многодетная мать по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание пятерых детей.

Примечательно, что женщина, имеющая в общей сложности шесть детей, один из которых достиг совершеннолетия, в настоящий момент находится в ожидании седьмого ребенка.

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