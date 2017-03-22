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Шоколад предотвращает возникновение рака кожи‍

Флавоноиды действуют как антиоксиданты
Фото: rostov.press Фото: rostov.press
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Немецкие ученые доказали, что шоколад влияет на развитие рака кожи и способен устранять ожоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Связано это с тем, что в шоколаде содержится много какао. 

По мнению исследователей, высокое содержание какао и флавоноидов способствует защите кожи от влияния ультрафиолета, тем самым предотвращая развития рака кожи. Предполагается, что флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты, кроме того, он укрепляют еще и кровеносные ссуды, усиливая эффект от аскорбиновой кислоты.

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