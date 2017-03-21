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В «группе смерти» в «ВК» подростка склоняли убить мать ножом

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

СКР проводит проверку по факту заявления женщины, которая заявила, что ее сына склоняли совершить убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Московской области. 


Женщина прочитала переписку своего 13-летнего сына и увидела, что неизвестные ей лица принуждали его убить мать. Узнав об этом, 36-летняя москвича и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время правоохранительные органы опрашивают родственников и друзей мальчиков. Следователи пытаются установить, кто призывал ребенка к совершению преступления.

Установлено, что подросток состоял в так называемых «группах смерти». И одно из заданий, которое выдал ему «куратор», состояло том, что ему необходимо было напасть на свою мать и нанести ей увечья ножом, либо каким-то другим острым предметом. 


Тема деструктивного воздействия на психику детей и подростков посредством социальных сетей, результатом которого стали участившиеся случаи суицидов среди несовершеннолетних, 20 марта обсуждалась на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Как заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, в минувшем году количество суицидов в России выросло на 57%.

Это, по ее словам, связано с активным распространением «групп смерти» в социальных сетях.

Но, как оказалось, суицидальные призывы звучат не только в Сети. Так, с продажи в ряде регионов РФ сейчас изымается жевательная резинка Wrigley' s Five. Правда или действие». На обложке жвачки, как оказалось, размещены задания, выполняя которые можно травмироваться или даже умереть.

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