Лунный календарь стрижек на март 2017 года

Стричься следует с учетом фаз Луны

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Луна, как известно, влияет на многие процессы, происходящие не Земле, и, как утверждают астрологи, стричься также следует с учетом фаз Луны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Они уверены, что в зависимости от фазы Луны стрижка может повлиять на здоровье или изменить жизнь, не говоря уже о том, что в определенные дни любые изменения прически могут завершиться неудачно. Поэтому специалисты составили специальный лунный календарь стрижек, который позволит выбрать наиболее подходящий день для посещения парикмахера.



Календарь стрижек на март:



Вторник. 21 марта

Этот день подходит для стрижки. Волосы лягут красиво, а при окрашивании получится ожидаемый тон. Но отрастать волосы будут медленно. Стрижка в этот может даже улучшить благосостояние.



Среда. 22 марта



Стрижка 22 марта может отрицательно повлиять на состояние здоровья. Поэтому в этот день лучше избегать изменений внешнего вида.



Четверг. 23 марта

Это удачное время для различных процедур, направленных на укрепление волос, придание им большего блеска, естественного сияния. Можно сделать ламинирование или тонирование.



Пятница, 24 марта

Этот день наиболее подходит для создания очаровательных стрижек и укладок. Волосы будут отрастать медленно, краска будет быстро смываться, создавая мягкие пастельные переливы. Окраска хороша в любые модные оттенки.



Суббота. 25 марта

25 мата также подходит для создания укладок и стрижек. Посещение парикмахера принесет счастье и благополучие, хотя и средств может быть потрачено больше обычного.



Воскресенье. 26 марта

Этот день не слишком подходит для того, чтобы сделать модную стрижку, или же окрасить волосы. Если без визита к парикмахеру никак не обойтись, то лучше выбрать что-то незамысловатое.



Понедельник. 27 марта.

27 марта посещение парикмахерской может принести разочарование. Даже самый компетентный мастер не сможет воплотить желаемое. Так что существует риск заплатить много денег, но остаться при этом у разбитого корыта.



Вторник. 28 марта

Новая укладка принесет оптимистическое настроение. Но от стрижки лучше все же отказаться. В этот день можно сделать щадящее окрашивание волос в яркие цвета.



Среда. 29 марта

Не ходите к парикмахеру, можете потратить зря деньги, испортить настроение и волосы. Стрижка сегодня может принести проблемы со здоровьем.



Четверг. 30 марта

30 марта волосы лучше не стричь, поскольку стрижка может отрицательно сказаться на карьерном росте и личной жизни.