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Во Владивостоке появится детская горнолыжная школа

О проекте заявил инвестор свободного порта
Фото: boombob.ru Фото: boombob.ru
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

О том, что во Владивостоке появится детская горнолыжная школа, заявил новый инвестор свободного порта компания «Йети Парк». Соответствующее соглашение организация подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Объем запланированных инвестиций - 50 миллионов рублей. По проекту, будет создано 20 рабочих мест.

Местом реализации проекта выбрана территория около Центра зимнего отдыха «Комета», которая уже располагает необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой.Сейчас фирма оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара для строительства школы. По преференции, резидент СП Владивосток сможет получить необходимую площадь без торгов и снизить затраты на реализацию проекта.

В рамках проекта будет приобретено оборудование и проведены работы по строительству необходимых объектов инфраструктуры для круглогодичного функционирования школы. Для организации требуются, например, учебные горнолыжные трассы для детей разных возрастов, капитальные и вспомогательные помещения.

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