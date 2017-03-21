В Приморье появился «алмазный» таможенный пост

На территории СП Владивосток

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В свободном порту Владивосток появился первый на Дальнем Востоке «алмазный» таможенный пост. Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни размещен в городе Артем Приморского края по адресу 692 756 Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 41, .

Задача таможенного поста - контроль в отношении перемещаемых драгоценных камней и драгметаллов, а также таможенные операции и контроль.

Напомним, осенью 2017 года индийский инвестор откроет в Приморском крае первое производство по огранке алмазов.