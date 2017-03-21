Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом

У людей должно быть ощущение вознаграждения

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований нашли новый способ, который помогает излечить людей от алкоголизма и игромании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования специалисты провели МРТ-сканирование мозга у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Отслеживалась реакция организма на принятие различных препаратов, было обнаружено, что медикаменты замедляют «синдром игрока» и ускоряют выздоровление.

Исследовались пациенты, принимающие препарат Nelmefen. Было замечено, что он притупляет ощущение вознаграждения, то есть зависимые не так сильно предвкушали будущее употребление алкоголя, либо азарт от игры. Как следствие, уменьшалась и тяга к пагубным привычкам.

Однако эксперты не намерены останавливаться на достигнутом, а уже в ближайшем будущем хотят разработать действенные методики лечения.