В Приморье произошло серьезно ДТП 17:30, 21 марта В Приморье произошло серьезно ДТП (Фото)
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры 16:45, 21 марта Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры (Эксклюзив)
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии 16:38, 21 марта Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
Новостная лента
Март, 21 вторник
18:41
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:41
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
18:20
ГАИ Приморья информирует о начале мотосезона
18:03
В «группе смерти» в «ВК» подростка склоняли убить мать ножом
17:58
За фиктивную постановку на учет иностранцев жительнице Приморья грозит три года лишения свободы
17:44
Стивен Хокинг планирует отпр‍авиться в Космос
17:36
Лунный календарь стрижек на март 2017 года
17:30
В Приморье произошло серьезно ДТП Фото
17:27
Пассажирский самолет разбился в Южном Судане
17:17
«Восточный Порт» тестирует стакеры и реклаймеры
17:07
Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом
17:05
Школьников Владивостока научат создавать видеоигры
16:52
Учеными обнаружены бессмертная медуза
16:45
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры Эксклюзив
16:38
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
16:30
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
16:25
Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков
Восток Цемент
16:12
Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука
16:06
В Приморье местами сохранятся небольшие и умеренные осадки
15:56
В Приморье изъято 112 литров алкогольной продукции
15:43
Лесной пожар тушат в Приморье
15:30
В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
15:18
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:01
Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
14:50
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:39
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
14:35
Готовы ли люди жить вечно?
14:26
Дороги острова Русский приводят в порядок Фото
14:13
Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:04
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
13:48
​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края
13:33
Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом

У людей должно быть ощущение вознаграждения
Фото: alcogolizm.com Фото: alcogolizm.com
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований нашли новый способ, который помогает излечить людей от алкоголизма и игромании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования специалисты провели МРТ-сканирование мозга у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Отслеживалась реакция организма на принятие различных препаратов, было обнаружено, что медикаменты замедляют «синдром игрока» и ускоряют выздоровление.

Исследовались пациенты, принимающие препарат Nelmefen. Было замечено, что он притупляет ощущение вознаграждения, то есть зависимые не так сильно предвкушали будущее употребление алкоголя, либо азарт от игры. Как следствие, уменьшалась и тяга к пагубным привычкам.

Однако эксперты не намерены останавливаться на достигнутом, а уже в ближайшем будущем хотят разработать действенные методики лечения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков
16:25, 21 марта 2017 Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков

Наиболее эффективными станут овощи

Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
15:01, 21 марта 2017 Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые

Люди верят только в то, что им нравится

Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:13, 21 марта 2017 Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья

Специалисты узнали, как в будущем можно будет избавиться от депрессий

Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев
13:22, 21 марта 2017 Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев

За каждую минуту гнева мы теряем 60 секунд радости

В Приморье просыпаются клещи
10:44, 21 марта 2017 В Приморье просыпаются клещи

Здравомыслящих граждан ждут на прививку уже сейчас

Ученые раскрыли секрет суперстариков
02:36, 21 марта 2017 Ученые раскрыли секрет суперстариков

Чем толще мозг - тем лучше память

Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В
20:30, 20 марта 2017 Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В

Она предупредила, что вирус этого типа вызывает тяжелые осложнения