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Общество

Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры

Жилищный фонд Администрации Владивостока: жилищный фонд города с каждым годом ветшает
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в Администрации Владивостока, начальник управления содержания жилищного фонда Администрации города Григорий Пейхвассер сообщил, что с каждым годом увеличивается количество приморцев, желающих совершить перепланировку в своих квартирах. Но и количество жалоб на граждан, совершающих незаконные перепланировки, также растет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Есть случаи, когда перепланировку нельзя сделать. Например, расширить балконную плиту, перенести «мокрые зоны» (сделать кухню над чужой спальней, или санузел над чужой комнатой), а также разрушать панели,- сообщил Григорий Пейхвассер.

Если со стороны жителей многоквартирного дома поступили жалобы на гражданина, который в своей квартире совершает незаконную планировку, сотрудники жилищного фонда направляют заказное письмо с уведомлением о том, что в квартире незаконного представителя будет совершена проверка, однако зачастую нарушители не желают впускать сотрудников управления. В таком случае дело заканчивается вынесением решения суда о том, чтобы Администрацию города впустить в квартиру. По словам Григория Пейхвассера, это необходимость контроля за состоянием многоквартирного дома. Если нарушения обнаружены, то гражданина предупреждают о необходимости вернуть все изменения в первоначальное состояние, либо отправиться в суд для того, чтобы узаконить свою перепланировку. Но если это незначительная перепланировка, то можно обойтись и без судебного решения. Достаточно обратиться в Администрацию города с заключением о проектной организации.

Начальник управления содержания жилищного фонда Администрации Владивостока также сообщил, что теперь документы на перепланировку квартиры и на узаконивания изменений в перепланировке можно направить в отделение МФЦ, где появилась услуга принятия документов на перепланировку жилья. Решение о перепланировки принимается в течение 45 дней.

Также Григорий Пейхвассер рассказал о ситуации с жилищным фондом Владивостока.

- Жилищный фонд города с каждым годом все больше и больше ветшает. Уже поднимаются вопросы об их сроках эксплуатации домов, которые уже стоят сорок-пятьдесят лет. Они безусловно будут еще эксплуатироваться, но необходимо бережней относиться к таким зданиям, - сообщил Григорий Пейхвассер.

Начальник управления содержания жилфонда Администрации Владивостока в ходе пресс-конференции также обратил внимание на то, что сейчас участились случаи, когда нежилые помещения пытаются перевести в жилые, по причине избытка помещения для торговли и офисов. 

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