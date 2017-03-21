«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке

Сторонники Навального попытаются получить ответы на вопросы

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке состоится митинг против коррупции, который пройдет под лозунгом «Он нам не Димон», сообщает РИА VladNews.

Мероприятие состоится в 13:00 на привокзальной площади Владивостока, где соберутся сторонники Алексея Навального. Активисты намерены потребовать ответов на вопросы относительно коррупции в высших эшелонах власти.

Поводом для митинга послужило расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. В пресс-службе кремля ситуацию с Навальным не комментируют.

- 26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с законом о проведении публичных мероприятий. Любые провокации со стороны участников будут незамедлительно пресекаться, - говорится в тексте сообщения.

Как сообщил организатор митинга во Владивостоке Юрий Кучин, мероприятие состоится в любом случае и отменено не будет.