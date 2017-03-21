Во Владивостоке завершился 16-й открытый театральный фестиваль

«Живи, театр – восьмое чудо света!»

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке завершился ежегодный театральный фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. В этом году в нем приняли участие больше 30 школьных театральных коллективов трех регионов Дальнего Востока. Свои спектакли и литературно-музыкальные композиции на сцене Дворца детского творчества продемонстрировали коллективы из Амурской области, Приморского и Хабаровского края.

Все выступления оценивало жюри, которое возглавил заместитель председателя Приморского отделения Союза театральных деятелей России Виктор Галкин.

В итоге, Гран-при конкурса завоевал театр-студия «Софит» (Амурская область).

В номинации «Художественный театр» 1 место в старшей возрастной группе занял театр «Этюд» (Владивосток), в младшей – театральный коллектив 4 «Б» класса МБОУ «СОШ №13» (Владивосток).

В номинации «Музыкальный театр» 1 место в старшей возрастной категории занял музыкальный театр «Овация» (Владивосток), в младшей - театральный коллектив 4 «А» класса МБОУ «СОШ №13» (Владивосток).

В номинации «Литературно-музыкальная композиция» победителями стали театрально-танцевальная студия «D’art» МБОУ «СОШ №53» (Владивосток) и студия эстетического развития МБОУ «СОШ №68» (Владивосток).

Первым в номинации «Лучшая режиссура» стал театр «Этюд» (Владивосток). «Лучшее художественное оформление» у театра танца «Приморские узоры» (Артём).

Театр-студия «Софит» (Амурская область) назван победителем в номинация «Лучшее музыкальное оформление».

В номинации «За режиссёрское авторство и новации» победитель - экологический театр для детей «Зеленый вихрь» (Владивосток).

Лучшим в номинации «Актуальная пьеса для детского театра» стал театр-студия «Восторг» (Владивосток).

Музыкальный театр «Овация» (Владивосток) - победитель в номинации «Лучшая сценография».

«Лучшая мужская роль» - у Кирилла Гончарова, Владислава Черненко.

«Лучшая женская роль» - Олеся Козычева, Варвара Родченко.

Напомним, организаторами фестиваля являются управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и Владивостокский городской Дворец детского творчества.