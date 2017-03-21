В администрации Владивостока состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии

Уменьшилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, в администрации Владивостока состоялось первое в этом году заседание городской антинаркотической комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Провел заседание заместитель председателя комиссии, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации города Игорь Козюра.

Члены комиссии, среди которых представители администрации города, УМВД России по Владивостоку, Управления вневедомственной охраны города, ГУФСИН, Краевого наркологического диспансера и другие специалисты, обсудили результаты статистических данных по наркоситуации за 2016 год на территории города и организацию административного надзора за лицами, совершившими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Уменьшилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных лицами ранее совершавшими преступления: по сравнению с 2015 годом в 2016 году данный показатель снизился на 17,4%. На 20,4% уменьшилось число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. Необходимо отметить снижение на 84% фактов отравлений наркотическими средствами лицами в возрастной категории до 19 лет. По результатам работы правоохранительных органов в 2016 году на территории города отмечен рост на 44% числа раскрытых наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними», - рассказал врио заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Евгений Оржеховский.

«По состоянию на июнь 2016 года в отделах полиции на профилактическом учете состоит 351 человек, в отношении которых установлен административный надзор. Из них 79 человек ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть совершили преступления в состоянии наркотического опьянения. Со всеми ими проводится профилактическая работа в соответствии с требованиями федерального законодательства», - отметила начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Владивостоку Ольга Корнеева.

Так, участковые уполномоченные полиции осуществляют наблюдение за поднадзорными лицами, ежемесячно докладывают о соблюдении этими гражданами установленных судом административных ограничений и контролируют выполнение этими лицами обязанностей, возложенных судом.

Члены антинаркотической комиссии приняли к сведению информацию докладчиков и рекомендовали продолжить работу, направленную на предупреждение наркомании, популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений.