Во Владивостоке пройдет День оказания бесплатной юридической помощи

Бесплатные юридические консультации будут организованы на базе МФЦ

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 24 марта, во Владивостоке пройдет День бесплатной юридической помощи населению, приуроченный к Году экологии в России., сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.Его организует региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Практикующие адвокаты, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю ответят на вопросы и окажут бесплатную юридическую помощь жителям и гостям краевого центра, а будущие юристы - студенты вузов Владивостока - помогут подготовить документы в необходимые посетителю инстанции.

Бесплатные юридические консультации будут организованы на базе общественных приемных, отделений муниципального многофункционального центра «Мои документы», центров бесплатной юридической помощи «Ассоциации юристов России» и юридических клиник при вузах города.

С графиком приема можно ознакомиться в прикрепленном документе.