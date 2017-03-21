Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом пройдут в общеобразовательных учреждениях Владивостока

С 22 по 29 марта в школах и колледжах города будут работать инфо-палатки

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Завтра в общеобразовательных учреждениях Владивостока стартует цикл медико-профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Их организуют и проведут активисты общественного объединения «Волонтеры-медики» Приморского края и специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр».

С 22 по 29 марта в школах и колледжах города будут работать инфо-палатки и пройдут лекции о профилактике и методах лечения этого серьезного инфекционного заболевания.

«В ходе лекций и работы инфо-палаток студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета расскажут молодым владивостокцам о профилактике туберкулеза, своевременных обследованиях и особенностях проявления туберкулёза, путях передачи и мерах борьбы с ним, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – На больших переменах специалисты МРЦ организуют инфо-палатки, где ребята в режиме «вопрос-ответ» смогут получить или дополнить свои знания о том, как обезопасить себя от этого недуга. На каждой встрече школьникам и студентам раздадим буклеты с информацией о том, как предотвратить распространение туберкулеза».

Медико-профилактические мероприятия состоятся: