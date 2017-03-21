Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом пройдут в общеобразовательных учреждениях Владивостока

Завтра в общеобразовательных учреждениях Владивостока стартует цикл медико-профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Их организуют и проведут активисты общественного объединения «Волонтеры-медики» Приморского края и специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр».
С 22 по 29 марта в школах и колледжах города будут работать инфо-палатки и пройдут лекции о профилактике и методах лечения этого серьезного инфекционного заболевания.
«В ходе лекций и работы инфо-палаток студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета расскажут молодым владивостокцам о профилактике туберкулеза, своевременных обследованиях и особенностях проявления туберкулёза, путях передачи и мерах борьбы с ним, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – На больших переменах специалисты МРЦ организуют инфо-палатки, где ребята в режиме «вопрос-ответ» смогут получить или дополнить свои знания о том, как обезопасить себя от этого недуга. На каждой встрече школьникам и студентам раздадим буклеты с информацией о том, как предотвратить распространение туберкулеза».
Медико-профилактические мероприятия состоятся:
- 22 марта в 11:40 (инфо-палатка) в Приморском политехническом колледже (ул. Бородинская, 16);
- 22 марта в 9:30 (лекция), в 11:55 (инфо-палатка) в энергетическом колледже (ул. Борисенко, 102)
- 24 марта в 9:30 (лекция) в школе № 28 (ул. Светланская, 119-б)
- 24 марта в 10:40 (лекция) и в 12:00 (инфо-палатка) в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС (ул. Добровольского, 20)
- 27 марта в 10:00 (лекция), в 11:40 (инфо-палатка) в региональном техническом колледже (ул. Новожилова, 3);
- 28 марта в 11:40 (инфо-палатка) во Владивостокском гуманитарно-коммерческом колледже (проспект 100-летия Владивостока, 18);
- 29 марта в 11:30 (инфо-палатка) во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже (ул. Кирова, 93);
- 29 марта в 11:40 (инфо-палатка) в колледже технологии и сервиса (Океанский проспект, 119);
- 29 марта в 11:40 (инфо-палатка) во Владивостоком судостроительном колледже (ул. Шепеткова, 60).