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ГАИ Приморья информирует о начале мотосезона

Зарегистрированы первые ДТП
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В этом году погода позволила сесть за руль двухколесной техники очень рано и на территории региона уже появились первые жертвы дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и мотоциклов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Так, в минувший четверг в поселке Заводской в результате опрокидывания мопеда погибла 39-летняя женщина – пассажир мопеда. Водитель управлял транспортным средством без каких-либо документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям Правил дорожного движения управлять мопедом разрешается исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах края. Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Также водители мототранспорта должны соблюдать все требования безопасности – соблюдать скоростной режим, включать указатели поворота, свет фар, использовать средства личной безопасности – мотошлем.

Для водителей двухколесного транспорта в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность.

Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Управление мотоциклом, скутером или мопедом в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если по вине водителя мототехники из-за нарушения ПДД произойдет ДТП с причинением легкого вреда для пострадавшего, то ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. При нанесении водителем мототранспорта пострадавшему средней тяжести вреда здоровью, ему придется заплатить штраф от 10 до 25 тысяч рублей либо лишиться прав на срок до 2 лет. Если же вред здоровью будет тяжким, или пострадавший погибнет, за это предусмотрена уже уголовная ответственность.

При выявлении фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними водителями мопедов и скутеров, в известность в обязательном порядке автоинспекторы ставят подразделения участковых уполномоченных полиции и представителей инспекции по делам несовершеннолетних. Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Им грозит предупреждение, либо штраф в размере до 500 рублей. Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Чтобы избежать неприятных последствий, взрослым стоит серьезно задуматься перед приобретением ребенку какого-либо мототранспортного средства.

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