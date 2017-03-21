В Приморье произошло серьезно ДТП 17:30, 21 марта В Приморье произошло серьезно ДТП (Фото)
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры 16:45, 21 марта Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры (Эксклюзив)
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии 16:38, 21 марта Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
Новостная лента
Март, 21 вторник
18:41
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:41
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
18:20
ГАИ Приморья информирует о начале мотосезона
18:03
В «группе смерти» в «ВК» подростка склоняли убить мать ножом
17:58
За фиктивную постановку на учет иностранцев жительнице Приморья грозит три года лишения свободы
17:44
Стивен Хокинг планирует отпр‍авиться в Космос
17:36
Лунный календарь стрижек на март 2017 года
17:30
В Приморье произошло серьезно ДТП Фото
17:27
Пассажирский самолет разбился в Южном Судане
17:17
«Восточный Порт» тестирует стакеры и реклаймеры
17:07
Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом
17:05
Школьников Владивостока научат создавать видеоигры
16:52
Учеными обнаружены бессмертная медуза
16:45
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры Эксклюзив
16:38
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
16:30
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
16:25
Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков
Восток Цемент
16:12
Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука
16:06
В Приморье местами сохранятся небольшие и умеренные осадки
15:56
В Приморье изъято 112 литров алкогольной продукции
15:43
Лесной пожар тушат в Приморье
15:30
В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
15:18
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:01
Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
14:50
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:39
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
14:35
Готовы ли люди жить вечно?
14:26
Дороги острова Русский приводят в порядок Фото
14:13
Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:04
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
13:48
​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края
13:33
Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

За фиктивную постановку на учет иностранцев жительнице Приморья грозит три года лишения свободы

Проведены необходимые следственные действия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Обвиняемая за пять месяцев осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 47 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении в не пригодном для жилья доме барачного типа на улице Теодора Тихого в Уссурийске. Фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в отделе дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье произошло серьезно ДТП
17:30, 21 марта 2017 В Приморье произошло серьезно ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане
17:27, 21 марта 2017 Пассажирский самолет разбился в Южном Судане

На борту находились 44 человека

Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла
12:55, 21 марта 2017 Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла

Похищенное злоумышленник сдавал на металлолом

В Приморье зафиксировано 13 возгораний
12:30, 21 марта 2017 В Приморье зафиксировано 13 возгораний

Информации о пострадавших нет

Серьезное ДТП произошло в Приморье
12:16, 21 марта 2017 Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть погибшие

Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся
11:52, 21 марта 2017 Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся

Виновника аварии ищет полиция

Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки
10:11, 21 марта 2017 Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки

Мужчина попытался "купить" сотрудника полиции за 36 тысяч рублей