За фиктивную постановку на учет иностранцев жительнице Приморья грозит три года лишения свободы

Проведены необходимые следственные действия

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Обвиняемая за пять месяцев осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 47 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении в не пригодном для жилья доме барачного типа на улице Теодора Тихого в Уссурийске. Фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в отделе дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.