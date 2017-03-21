Ученый даже не мог об этом и мечтать

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Знамений ученый рассказал о своих планах посетить Космос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. 75-летний ученый считае, что полет на Луну сделает его счастливым.

Миллиардер Ричард Брэнсон предложил известному ученому слетать в Космом, на что тот незамедлительно и без раздумий ответил согласием. Полет пройдет на борту корабля компании Virgin Galactic, которой владеет сам миллиардер. О сроках разговоров пока не идет.

Сам же Стивен Хокинг сказал,что никогда не мечтал, что подобное может осуществиться.