В Приморье произошло серьезно ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Авария с участием двух автомобилей произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе выезда из Уссурийска. По неизвестным пока причинам водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и протаранил другого участника движения. От удара второй автомобиль выбросило с трассы в кювет. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.