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«Восточный Порт» тестирует стакеры и реклаймеры

Стартовали пусконаладочные работы перегрузочного оборудования Третьей очереди
Фото: АО «Восточный Порт» Фото: АО «Восточный Порт»
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», информирует о начале пусконаладочных работ перегрузочного оборудования Третьей очереди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт». В Порт уже прибыли специалисты японской компании-производителя техники Mitsui Miike.

Серия тестовых запусков многотонных оборудований, подключенных к конвейерным линиям и предназначенных для формирования угольных штабелей на складе и 500-тонных ковшовых погрузчиков, которые осуществляют забор угля со склада и отправляют его на конвейерные линии, нужна для отладки собранного оборудования. Специалисты «Восточного Порта» совместно с представителями японской компании Mitsui Miike и «Хабаровской ремонтно-монтажной компании» (подрядная организация, осуществляющая монтаж техники на Третьей очереди) будут подключать каждую из шести машин (2 стакера и 4 реклаймера) к питанию и проверять, все ли механизмы работают исправно.

В данный момент технические специалисты уже проверяют корректный отклик первого реклаймера: режим подъема и опускания стрелы, вращение черпакового колеса стрелового конвейера и работу других узлов. В случае необходимости будут произведены дополнительные регулировки.

Пока на территории Третьей очереди нет собственных постоянных электросетей, используют передвижной дизельный генератор мощностью 520 кВА, – этого хватает для тестирования одной спецмашины.

В скором времени «Восточный Порт» завершит строительство подстанции «Угольная-2» 35/6 киловольт с двумя трансформаторами по 16 тысяч КВА.

«Впоследствии эта подстанция и будет обеспечивать основное и резервное питание Третьей очереди, порядка 28-30 миллионов киловатт/часов в год, – сообщил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев, – а также основное и резервное питание первой и второй очередей существующего Угольного комплекса».

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