Школьников Владивостока научат создавать видеоигры

Вход свободный

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Практическая лекция «Создать свою игру - это реально!» пройдет в пятницу, 24 марта, в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Занятие для школьников Владивостока проведет специалист компьютерной студии Анастасия Лелаус.

Как отмечают в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», во время лекции слушателей ознакомят не только с теорией. Школьники получат первые навыки создания игр на примере уже созданной их сверстниками видеоигры. Ее представит компьютерная студия CG-prodigy.

В ходе занятия школьники узнают:

- об основах создания и организации игрового процесса (геймплея);

- о технологии создания игр;

- о программных продуктах, которые используются для создания игр;

- о необходимых профессиональных навыках, позволяющих создавать проекты.

Занятие пройдет в рамках IT-лаборатории для старшеклассников. Это совместный проект Централизованной библиотечной системы и управления по делам молодежи города Владивостока, в рамках которого старшеклассники становятся слушателями лекций на тему высоких технологий и затем применяют полученные знания на практике.

Администрация Владивостока приглашает на лекцию школьников города с пятого по восьмой класс, которые интересуются программированием, новыми технологиями и техникой. Начало в 17.00. Вход свободный.