Учеными обнаружены бессмертная медуза

Эксперты планируют раскрыть феномен

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Медуза Turritopsis nutricula способна жить вечно, сообщает РИА VladNews. К такому выводу пришли ученые, которые ее и обнаружили.

По их словам, в организме этого существа происходит процесс трансдифференциации, а именно превращение одного типа клеток в другой. Таким образом медуза может "кочевать" из одного состояния в другое, из зрелого в незрелый и обратно. Именно благодяра такой способности создание бессмертно. К тому же, популяция этого вида медуз постоянно растет.

Исследователи планируют изучить данный феномен и применить полученные знания к человеку, чтобы узнать, как в дальнейшем можно сохранить молодость.