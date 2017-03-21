Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии

Дорожное полотно на трассе Владивосток - Находка в ужасном состоянии, сообщает РИА VladNews.
Самый проблемный участок - в районе ЗАТО Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.
Жители города Фокино жалуются на состояние трассы:
- "У нас была война? Дороги для любого государства имеют стратегическое значение, а значит и финансирование для содержания транспортных коммуникаций должно быть приоритетным!"
- "Состояние дорог ужасное, ездить по городу - только автомобиль свой убивать. За что мы платим налоги?"
- "Дорогу всю к лету явно не залатают, времени не хватит на это, это как после войны...период на восстановление"
- "Яма на яме, только из одной вылез, как другим колесом уже во вторую яму залез. Лавируешь между ними как на шахматном поле! И это центральная трасса! О том, что между домов творится, говорить даже и не стоит.."