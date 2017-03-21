Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии

Самым худшим участком считается дорога в городе Фокино

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Дорожное полотно на трассе Владивосток - Находка в ужасном состоянии, сообщает РИА VladNews.

Самый проблемный участок - в районе ЗАТО Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Жители города Фокино жалуются на состояние трассы:

- "У нас была война? Дороги для любого государства имеют стратегическое значение, а значит и финансирование для содержания транспортных коммуникаций должно быть приоритетным!"

- "Состояние дорог ужасное, ездить по городу - только автомобиль свой убивать. За что мы платим налоги?"

- "Дорогу всю к лету явно не залатают, времени не хватит на это, это как после войны...период на восстановление"

- "Яма на яме, только из одной вылез, как другим колесом уже во вторую яму залез. Лавируешь между ними как на шахматном поле! И это центральная трасса! О том, что между домов творится, говорить даже и не стоит.."