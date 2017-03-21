Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков

Наиболее эффективными станут овощи

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Швейцарии назвали ряд продуктов, которые снижают риск развития серьезных патологий у курильщика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НародныеНовости.

Самыми полезными продуктами являются овощи, и объясняется это тем, что в подобной категории продуктов содержится большое количество антиоксидантов. Эти вещества помогают смягчить действие дыма от сигарет на легкие человека и снижают риск заболеть онкологическими заболеваниями в дальнейшем.

К положительному результату может привести употребление яблок, перцев и листовых овощей. Эксперты добавляют, что подобные продукты необходимо стараться употреблять в свой рацион каждый день.