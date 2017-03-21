Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука

Во Владивостоке продолжается серия бесплатных лекций по овощеводству для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Занятия проходят по субботам на базе ВГУЭС.
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в предстоящую субботу, 25 марта, специалисты поделятся с дачниками секретами выращивания лука. Горожанам расскажут о новых сортах лука и агротехнике выращивания в условиях нашего климата.
Занятие традиционно пройдёт на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Начало в 13 часов.
Напомним, что садоводы и огородники приморской столицы могут также бесплатно посещать лекции, проводимые по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15). В предстоящую пятницу, 24 марта, горожан ждёт интересное и познавательное занятие, посвященное выращиванию и разведению яблонь и груш.
План занятий:
- 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.;
- 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
- 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.;
- 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю.Г.;
- 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. Ванюшкина И.А.