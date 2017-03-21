Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука

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Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается серия бесплатных лекций по овощеводству для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Занятия проходят по субботам на базе ВГУЭС.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в предстоящую субботу, 25 марта, специалисты поделятся с дачниками секретами выращивания лука. Горожанам расскажут о новых сортах лука и агротехнике выращивания в условиях нашего климата.

Занятие традиционно пройдёт на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). В связи с пропускным режимом в университете при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Начало в 13 часов.

Напомним, что садоводы и огородники приморской столицы могут также бесплатно посещать лекции, проводимые по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15). В предстоящую пятницу, 24 марта, горожан ждёт интересное и познавательное занятие, посвященное выращиванию и разведению яблонь и груш.

План занятий: