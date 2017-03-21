В Приморье изъято 112 литров алкогольной продукции

Проходят рейды по пресечению фактов незаконной торговли алкоголем

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В ходе рейда в одной из торговых точек в Пожарском районе Приморского края выявлены административные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 14.16.КоАП РФ (нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудниками полиции составлены два административных протокола: за продажу алкоголя в нестандартном торговом объекте и за торговлю спиртосодержащей продукцией без лицензии. Конфисковано и передано на ответственное хранение 112 литров спиртных напитков на сумму свыше 13,5 тыс. рублей.

Такие рейды в Пожарском муниципальном районе полицейские планирует проводить совместно с ДНД и Общественным советом регулярно. Торговые точки, владельцы и сотрудники которых нарушают законодательство Российской Федерации в сфере оборота спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, находятся под пристальным вниманием сотрудников полиции и общественников.

Отметим, что в целях профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на бытовой почве, в Пожарском районе на постоянной основе проводится работа по противодействию алкоголизации населения. Как отмечают полицейские, большая часть бытовых противоправных деяний совершается гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции работают в тесном сотрудничестве с членами добровольной народной дружины и Общественного совета. За текущий период 2017 года ими проведены три рейдовых мероприятия по пресечению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией.