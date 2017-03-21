Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев

За каждую минуту гнева мы теряем 60 секунд радости

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Злятся иногда все. Если при ссорах вы не можете сдержать нарастающий гнев, тем самым нанося вред своему психическому здоровью, портите отношения с окружающими, то пора найти механизмы, которые помогут чувствовать себя более гармонично и контролировать свой гнев. За каждую минуту гнева мы теряем 60 секунд радости. Подробнее о том, как научиться контролировать свои эмоции и как вести себя, когда злятся на вас, рассказала психолог Елена Полянская.

«…просто подавить гнев – это не идеальное решение проблемы, такой вариант может, наоборот, вызывать депрессию и плохое самочувствие, так как негативные эмоции требуют выхода вовне».

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