Лесной пожар тушат в Приморье

За минувшие сутки ликвидирован один пожар площадью три гектара

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Возгорание возникло в Дальнегорском городском округе на площади шесть гектаров вчера, 20 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, к настоящему времени пожар локализован.

«Распространение огня остановлено, продолжается тушение пожара, задействовано пять человек и две единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, за минувшие сутки ликвидирован один пожар на землях лесного фонда площадью три гектара. На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались восемь раз.

Всего с начала текущего года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано девять пожаров на площади более 140 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

В Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.