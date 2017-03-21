Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры 16:45, 21 марта Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры (Адреса)
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии 16:38, 21 марта Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке 16:30, 21 марта «Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
Новостная лента
Март, 21 вторник
17:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
17:05
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
17:05
Школьников Владивостока научат создавать видеоигры
16:52
Учеными обнаружены бессмертная медуза
16:45
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры Адреса
16:38
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
16:30
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
16:25
Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков
16:12
Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука
16:06
В Приморье местами сохранятся небольшие и умеренные осадки
15:56
В Приморье изъято 112 литров алкогольной продукции
15:43
Лесной пожар тушат в Приморье
15:30
В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
15:18
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:01
Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
14:50
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:39
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
Восток Цемент
14:35
Готовы ли люди жить вечно?
14:26
Дороги острова Русский приводят в порядок Фото
14:13
Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:04
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
13:48
​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края
13:33
Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
13:22
Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев
13:19
Частный дом горел в Приморье
13:11
Дамбы и плотины Приморья проверят на устойчивость к наводнениям до конца марта
13:03
Любители картинга определят "Властелина кольца" Видео
12:55
Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла
12:44
Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП Эксклюзив
12:30
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
12:16
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
12:05
ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование? Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Лесной пожар тушат в Приморье

За минувшие сутки ликвидирован один пожар площадью три гектара
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Возгорание возникло в Дальнегорском городском округе на площади шесть гектаров вчера, 20 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, к настоящему времени пожар локализован.

«Распространение огня остановлено, продолжается тушение пожара, задействовано пять человек и две единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, за минувшие сутки ликвидирован один пожар на землях лесного фонда площадью три гектара. На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались восемь раз.

Всего с начала текущего года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано девять пожаров на площади более 140 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

В Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
15:30, 21 марта 2017 В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал

Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно

Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:18, 21 марта 2017 Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье

Происходит активное таяние снегов

Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:50, 21 марта 2017 Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»

Ежегодно в этом мероприятии-послании принимают участие более миллиарда человек по всему миру

За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
14:39, 21 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП

Есть погибшие

Готовы ли люди жить вечно?
14:35, 21 марта 2017 Готовы ли люди жить вечно?

Ответить на этот вопрос однозначно не так уж просто

Дороги острова Русский приводят в порядок
14:26, 21 марта 2017 Дороги острова Русский приводят в порядок

В настоящее время ведётся прочистка кюветов ото льда и мусора для отвода талых вод с дорожного полотна

Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
14:04, 21 марта 2017 Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой

Ожидаются осадки в виде снега