Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры 16:45, 21 марта Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры (Адреса)
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии 16:38, 21 марта Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке 16:30, 21 марта «Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
Новостная лента
Март, 21 вторник
17:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
17:05
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
17:05
Школьников Владивостока научат создавать видеоигры
16:52
Учеными обнаружены бессмертная медуза
16:45
Жители Владивостока стали чаще задумываться о перепланировке квартиры Адреса
16:38
Трасса Владивосток - Находка пребывает в ужасном состоянии
16:30
«Он нам не Димон»: активисты выйдут на митинг во Владивостоке
16:25
Стало известно, какие продукты защитят легкие курильщиков
16:12
Дачникам Владивостока расскажут все секреты выращивания лука
16:06
В Приморье местами сохранятся небольшие и умеренные осадки
15:56
В Приморье изъято 112 литров алкогольной продукции
15:43
Лесной пожар тушат в Приморье
15:30
В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
15:18
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:01
Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
14:50
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:39
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
Восток Цемент
14:35
Готовы ли люди жить вечно?
14:26
Дороги острова Русский приводят в порядок Фото
14:13
Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:04
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
13:48
​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края
13:33
Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
13:22
Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев
13:19
Частный дом горел в Приморье
13:11
Дамбы и плотины Приморья проверят на устойчивость к наводнениям до конца марта
13:03
Любители картинга определят "Властелина кольца" Видео
12:55
Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла
12:44
Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП Эксклюзив
12:30
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
12:16
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
12:05
ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование? Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал

Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно
Фото: research.ifmo.ru Фото: research.ifmo.ru
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

С целью дальнейшего повышения открытости органов власти специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока разработали геоинформационный портал maps.vlc.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

На сайте отображена следующая информация:

- места осуществления земляных работ (ордера);

- места осуществления земельного контроля;

- схема размещения нестационарных торговых объектов;

- места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток;

- места строительства зданий, строений, сооружений.

«Изначальна карта была задумана в помощь специалистам администрации города, – рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. – Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих».

По словам Аллы Шестериковой, информация на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляется ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.

Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:18, 21 марта 2017 Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье

Происходит активное таяние снегов

Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:50, 21 марта 2017 Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»

Ежегодно в этом мероприятии-послании принимают участие более миллиарда человек по всему миру

За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
14:39, 21 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП

Есть погибшие

Готовы ли люди жить вечно?
14:35, 21 марта 2017 Готовы ли люди жить вечно?

Ответить на этот вопрос однозначно не так уж просто

Дороги острова Русский приводят в порядок
14:26, 21 марта 2017 Дороги острова Русский приводят в порядок

В настоящее время ведётся прочистка кюветов ото льда и мусора для отвода талых вод с дорожного полотна

Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
14:04, 21 марта 2017 Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой

Ожидаются осадки в виде снега

Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
13:33, 21 марта 2017 Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю

С начала года более 2000 тысяч водителей привлечены к ответственности