В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал

Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

С целью дальнейшего повышения открытости органов власти специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока разработали геоинформационный портал maps.vlc.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

На сайте отображена следующая информация:

- места осуществления земляных работ (ордера);

- места осуществления земельного контроля;

- схема размещения нестационарных торговых объектов;

- места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток;

- места строительства зданий, строений, сооружений.

«Изначальна карта была задумана в помощь специалистам администрации города, – рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. – Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих».

По словам Аллы Шестериковой, информация на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляется ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.

Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.