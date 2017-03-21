В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал

С целью дальнейшего повышения открытости органов власти специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока разработали геоинформационный портал maps.vlc.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.
На сайте отображена следующая информация:
- места осуществления земляных работ (ордера);
- места осуществления земельного контроля;
- схема размещения нестационарных торговых объектов;
- места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток;
- места строительства зданий, строений, сооружений.
«Изначальна карта была задумана в помощь специалистам администрации города, – рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. – Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих».
По словам Аллы Шестериковой, информация на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляется ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.
Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.