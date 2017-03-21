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Общество

Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье

Происходит активное таяние снегов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье. Предпосылки к развитию невиданного разлива рек — аномально теплая и ранняя весна на большей части территории страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Тепло, характерное для середины весны и активное таяние снегов — факторы, которые способствуют подъему уровня рек. Талой воде просто недостаточно времени, чтобы испариться, и она вся вливается в реки.

Учёные отмечают, что такой феномен в России наблюдается впервые за последний век. Сильнее других разольются сибирские реки, поэтому от паводков пострадают Томская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Тува, Хакасия и Алтай.

К весеннему паводку готовятся также в Приморье. В рамках противопаводковых мероприятий в крае ведется расчистка русел рек, ручьев и берегоукрепление. Прогноз Примгидромета на предстоящую весну тревожный, в ряде районов ожидается обильное таяние снегов. 

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