Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»

Ежегодно в этом мероприятии-послании принимают участие более миллиарда человек по всему миру

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Приморская столица присоединится к международной экологической акции «Час Земли», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. 25 марта с 20.30 до 21.30 часов в городе будет отключена архитектурная подсветка на ряде административных зданий и жилых многоквартирных домов. Всего в акции будет задействовано более ста объектов.

Как сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, подсветка зданий будет выключена на улицах Набережной, Черемуховой, Уборевича, Алеутской, Адм. Фокина, Суханова, проспекте 100-летия Владивостока и других. Среди объектов, где будет отключена контурная подсветка, - Покровский собор и здание Почты России на Верхнепортовой, 2.

«Час Земли» – международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.