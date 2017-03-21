Готовы ли люди жить вечно?

Ответить на этот вопрос однозначно не так уж просто

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Современные технологии пытаются продлить жизнь человека, а в будущем сделать его и вовсе бессмертным. Но остается актуальным вопрос: а готовы ли к этому сами люди? И ответить на него крайне сложно, пишет naked-science.

Цифры

В ноябре 2016 года социологи «Левада-Центра» обратились к прохожим с необычным вопросом: «Хотите ли вы жить вечно?» Казалось бы, кого это не прельщает? Но итоги опроса удивили: 62% россиян не хотят себе подобной судьбы. Вопрос о бессмертии задавался и неверующим, и православным, и представителям других конфессий.

Впрочем, социологи уже проводили подобное исследование в 2007 году, и результаты с тех пор ничуть не изменились: число людей, мечтающих о бессмертии, осталось прежним. А вот количество тех, кто надеется на Бога, за 6 последних лет сократилось на 17%. При этом, доля тех, кто уповает лишь на свои силы, выросла на 14%. О смерти не задумывались 39% опрошенных, а из тех, кто думал о ней, только 15% отметили, что готовы к ее приходу.

Впрочем, некоторые исследователи говорят о том, что подобные опросы могут содержать неточности и ошибки. Во-первых, в подобной анкете были затронуты слишком глубокие, как говорят социологи, «сенситивные» вопросы. При этом на ответ особенно влияет и личный контакт «интервьюер-респондент». Во-вторых, саму «вечную жизнь» разные люди могут понимать по-разному: для одних это блаженство в раю, для других – пустое небытие… Стопроцентно доверять таким цифрам не вполне корректно. Но как же в таком случае ответить на вопрос, готов ли человек жить вечно?

Бессмертие – мечта человечества

– Я читала некоторые исследования по этому вопросу, – говорит генеральный директор единственной в России крионической компании «КриоРус» Валерия Удалова. – Одна четвертая, одна пятая часть населения действительно готова к вечной жизни. По легенде, Бенджамин Франклин хотел, чтобы после смерти тело его сохранили в бочке с вином. В древнейшем «Эпосе о Гильгамеше» герой был занят поиском средства, которое сделало бы его друга Энкиду бессмертным. О вечной жизни люди мечтали всегда. Конечно, если человека мучают болезни, нищета и старость, он не захочет никакой вечной жизни, потому что она для него ассоциируется с этими мучениями. Но если он станет здоров, будет жить в достатке – почему нет?.. Люди в развитых странах за счет развития медицины, культурного образа жизни уже живут дольше. Может быть, когда-нибудь речь будет идти и о бессмертии.

Как научиться быть смертным?

– Пока технологии бьются над созданием бессмертного киборга, в которого можно было бы имплантировать человеческое «Я», ученые задаются вопросом, хочет ли вообще человек жить вечно? – говорит известный петербургский психоаналитик Дмитрий Ольшанский. – Имеет ли такая жизнь хоть какой-то смысл? И как быть с влечением к смерти, которое и делает человека человеком?

У Борхеса есть рассказ о людях, обретших бессмертие, и уже спустя несколько столетий утративших какой-либо смысл жизни, а еще через несколько столетий деградировавших до животного состояния. Действительно, жизнь имеет смысл и ценность только в том случае, если она конечна, когда каждый момент неповторим, и ни одна прожитая минута не вернется. Только тогда у человека может появиться мотивация, цель и желание ее достичь. Если же жизнь будет бесконечной прямой, а не отрезком, который нужно прожить максимально интересно, то и цели у нее не будет, и желание жить пропадет. В конце концов, фантазия и возможности человека не безграничны, и многим современным людям даже в 20–30 лет живется скучно и бессмысленно: учеба, семья, дети, кредиты, жилье, пенсия… Отнимите у обывателя этот сценарий – и вы увидите, в какую тревогу впадет он от своего бессмысленного пребывания на этой планете. А тут еще оказывается, что эта пустота может тянуться вечно. Для многих это стало бы катастрофой. Наверное, ад – это и есть бесконечная однообразная жизнь.

«Лекарство» от смерти – стволовые клетки …Вернее, органы из них. Идея та же самая, что и в случае с клонированными органами: замена изношенных на новые. При этом предполагается, что живые органы, выращенные из собственных стволовых клеток пациента, приживутся куда лучше, нежели искусственные «запчасти».

«Лекарство» от смерти – крионика Крионика – один из способов избежать вечного сна в деревянном ящике, заменив его на долгий сон в высокотехнологичном морозильнике. После смерти тело человека либо замораживают целиком, либо помещают в «зимнюю спячку» только его мозг. Крионика – это задел на будущее, когда, как предполагается, технологии позволят оживить крионавтов, спящих долгим сном в морозильных камерах.

«Лекарство» от смерти – клоны После рождения овечки Долли разговор о создании точных копий себе подобных перестал быть научной фантастикой. Впрочем, опыты даже по клонированию отдельных органов, которые могли бы служить отличной заменой износившимся, больным частям организма, не говоря уже о теле целиком, встречают рьяное противодействие публики, и практически повсеместно регламентируются самым строгим образом.

«Лекарство» от смерти – нанороботы Еще один способ побороться с неизбежнос­тью – направить в тело роботов, которые будут уничтожать болезнетворные агенты, отслеживать и «зачищать» зараженные и разрушенные клетки. Работы в этом направлении ведутся многими медицинскими и научными центрами мира: считается, что рано или поздно нанороботы помогут излечить практически любые болезни. Однако в ближайшее время подобные технологии едва ли смогут воплотиться в жизнь, поскольку требуют огромного количества дополнительных исследований, разработки новых технологий – и клинических испытаний для каждой новинки.

Другой литературный персонаж говорил: «Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно». Многие люди не только не хотят жить вечно, но даже испытывают тревогу, когда возникает такая идея. С одной стороны, вечная жизнь невыносима для человека психически, и у многих невротиков такая мысль вызывает страх бесконечности и пустоты. С другой стороны, человек по природе своей является конечным существом, это и есть его родовая черта, стать бессмертным – это значит перестать быть человеком. То есть, если дело касается бессмертия, то это – удел не столько человека, сколько киборга. Чтобы стать бессмертным, нужно отказаться от своей человеческой природы, а это не может не вселять трепет. В этом кроется не только физиологический, но и эсхатологический смысл: кто-то надеется обрести бессмертие, соединяясь с машиной, кто-то – с Богом… Но и та, и другая фантазия предполагает отказ от своей человеческой природы.

Вопрос о бессмертии все же относится к сфере научной фантастики, и вряд ли на него придется всерьез отвечать нашим детям и внукам. Но есть другой вопрос, который стоит перед каждым из нас: как перестать жить в «дне сурка», когда каждый новый день «копипастит» предыдущий, а весь жизненный цикл повторяет прописанный сценарий? Как выйти из цикла дурной бесконечности и из вечного однообразия жизни? Как преодолеть отчуждение и вернуться в необратимый поток жизни, где каждый момент уходит безвозвратно? Иными словами, главный вопрос для современного человека: Как научится быть смертным? Как проживать свою собственную жизнь и делать это всегда на чистовик, без переписывания? Это экзистенциальная задача для каждого из нас.

Люди даже не готовы жить долго

Психоаналитик, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Любовь Заева отмечает:

– Тема вечной молодости, вечной жизни – излюбленные фантазии людей во все времена. Причем, предполагается, что развитие непременно должно остановиться на точке некоей зрелости, в возрастном пике физиологической активности. Но «вечный двигатель» невозможен ни на уровне сомы, тела, ни на уровне психики.

Душевная старость предполагает стагнацию желаний, отсутствие позитивного ожидания будущего, неспособность к трансформации, развитию – вперед идти уже некуда и незачем. Огромная масса людей неспособна преодолеть социальные стереотипы и что-то создавать вне зависимости от возраста, в рамках своих возрастных особенностей («После 50 лет жизни нет», «Климакс – нет больше меня как женщины», «Ушел на пенсию – жизнь закончилась»). Отсюда так много потухших, депрессивных лиц у тех, кто больше не относится к детородному возрасту.

Даже в рамках одной жизни не все умеют менять объекты приложения своих сил, находить новые смыслы жизни, новые цели. Вечность же предполагает, что человек должен иметь внутренние ресурсы для множества таких трансформаций.

То есть быть готовым вечно быть придумывающим, «оплодотворенным» идеей или чувствами, вынашивающим, рождающим проекты и новые дела, ставящим на ноги и свои детища-идеи, и дела рук. Если предположить, что тело продолжает оставаться здоровым и крепким, какая высокая гибкость, адаптивность, стрессоустойчивость, либидинозная активность должна быть на уровне глубинных процессов в психике!

Есть единичные примеры, когда в глубокой старости, несмотря на болезни, некоторые актеры, ученые показывают удивительные примеры яркой творческой, интеллектуальной жизни. Но в массе людям проще мечтать о чем-то вечном, чем даже в рамках одной своей конечной жизни, уметь быть функциональными, завершать один творческий цикл и начинать другой.

Наш мир охвачен пандемией депрессии. Жалобы на недостаток ощущения жизни внутри себя повсеместны. Это ли не доказывает, что современному человеку в невротическом мире, а порой даже и в психотическом пространстве, очень трудно не то что даже жить долго, а просто жить. Потому так много саморазрушающего поведения: трудоголизм, алкоголизм, пищевые и химические зависимости, опасные профессии и хобби, деструктивный образ жизни. Человек на бессознательном уровне делает много, чтобы раньше умереть, завершает свою душевную жизнь намного раньше физической. Люди в массе не готовы даже просто жить долго.

Вопрос о готовности к вечной жизни непрост, особенно в связи с тем, что эликсир бессмертия еще никто не придумал. Создай его, и – кто знает? – возможно, число желающих жить вечно бы увеличилось. А пока, как известно, нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов.