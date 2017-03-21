Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые

Американские ученые в ходе исследования доказали, что человеческий мозг отказывается верить в негативную информацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.
Как рассказали специалисты, человек верит только в ту информацию, которая ему нравится. А вот заставить верить в правдивость вопроса невозможно. Как оказалось, все дело в том, что люди пытаются отгородиться от негативной информации.
По словам ученых, данное открытие является высокозначимым и в дальнейшем поможет найти способы донесения необходимой информации до людей.