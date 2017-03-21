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Дороги острова Русский приводят в порядок

В настоящее время ведётся прочистка кюветов ото льда и мусора для отвода талых вод с дорожного полотна
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

На дороги острова Русский вышла специализированная техника для восстановления дорожного полотна после зимних месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Подрядная организация, обслуживающая грунтовые дороги на острове, провела работы по сдвиганию снега с обочины, расширив проезжую часть и предотвратив масштабное подтопление. В настоящее время ведётся прочистка кюветов ото льда и мусора для отвода талых вод с дорожного полотна.

«Грунтовые дороги в весенний период особенно подвержены разрушению, образованию «гребенки», луж на дорожном полотне. Для предотвращения образования аварийных ситуаций на дорогах острова Русский в ежедневном режиме работает спецтехника, - отметил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Игорь Скубко. - В ближайшие дни подрядная организация приступит к восстановлению профиля дорожного полотна. На участок зайдёт автогрейдер».

Напомним, что администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русский, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги – с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность. Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.

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