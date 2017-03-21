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Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть погибшие
Фото: ГАИ Приморья Фото: ГАИ Приморья
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился ранним утром 21 марта в городе Уссурийске в районе улицы Муравьева, 68. Водитель Toyota Belta двигался со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Степана Разина. В какой-то момент мужчина не сумел справиться с управлением транспортного средства на скользком участке трассы и врезался в дерево. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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