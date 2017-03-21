За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП 14:39, 21 марта За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой 14:04, 21 марта Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП 12:44, 21 марта Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 21 вторник
15:27
РИА VladNews ждет ваших новостей
15:27
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
15:18
Россию ждет сильнейшее за 100 лет половодье
15:01
Мозг человека отказывается верить в негативную информацию, - ученые
14:50
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час земли»
14:39
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
14:35
Готовы ли люди жить вечно?
14:26
Дороги острова Русский приводят в порядок Фото
14:13
Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья
14:04
Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой
13:48
​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края
13:33
Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю
13:22
Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев
13:19
Частный дом горел в Приморье
13:11
Дамбы и плотины Приморья проверят на устойчивость к наводнениям до конца марта
13:03
Любители картинга определят "Властелина кольца" Видео
12:55
Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла
Восток Цемент
12:44
Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП Эксклюзив
12:30
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
12:16
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
12:05
ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование? Видео
11:52
Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся Эксклюзив
11:44
Администрацию Приморья отключат от электроэнергии
11:36
Комедия «Идеальная жена» заставит от души посмеяться и дам, пришедших на спектакль, и их кавалеров
11:34
В Приморье стало меньше хлеба и электричества - зато больше обуви
11:32
Приморцы чаще всего конфликтуют с начальством из-за рабочих вопросов, - специалисты
11:26
Лесоруб вырубил деревьев в Приморье на 5 лет колонии
11:19
Дачный дом сгорел в Приморье
11:16
Гендиректора ХК «Адмирала» Илью Спокойного обвиняют в хищении более 62 млн рублей
11:03
Российская дрифт серия готова к старту Видео
10:52
Нового жилья в Приморье стало в разы меньше, - статистика
10:44
В Приморье просыпаются клещи
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья

Специалисты узнали, как в будущем можно будет избавиться от депрессий
Фото: cont.ws Фото: cont.ws
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Российские ученые в ходе исследования узнали причину дефицита счастья у человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, поведение человека имеет два основных направления - поисково-вознаграждающее и стресс-избегающее. В первом случае такой подход способен обеспечить комфортное существование с поисками еды и партнера, но второй вариант активируется с целью обеспечения защиты от возникших внешних угроз. К последним можно причислить боль и дискомфорт, снижающие шансы индивида на выживаемость. При нормальных обстоятельствах данные механизмы дополняют друг друга, но в случае возникновения сбоев появляется "дефицит счастья", нередко ведущий к депрессии, а также и более серьезным расстройствам.

Данное исследование помогло ученым открыть новые виды депрессии, что в дальнейшем поможет справляться с расстройствами человека.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев
13:22, 21 марта 2017 Страдаете от частых вспышек гнева? Психолог Владивостока рассказала, как научится контролировать свой гнев

За каждую минуту гнева мы теряем 60 секунд радости

В Приморье просыпаются клещи
10:44, 21 марта 2017 В Приморье просыпаются клещи

Здравомыслящих граждан ждут на прививку уже сейчас

Ученые раскрыли секрет суперстариков
02:36, 21 марта 2017 Ученые раскрыли секрет суперстариков

Чем толще мозг - тем лучше память

Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В
20:30, 20 марта 2017 Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В

Она предупредила, что вирус этого типа вызывает тяжелые осложнения

Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания
16:23, 20 марта 2017 Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания

Изменить себя за один год

Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые
15:37, 20 марта 2017 Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые

Организм человека чувствует изменения в окружающей среде

Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые
00:06, 20 марта 2017 Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые

Процедура довольна проста