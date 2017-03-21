Ученые узнали, чего людям не хватает для счастья

Специалисты узнали, как в будущем можно будет избавиться от депрессий

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Российские ученые в ходе исследования узнали причину дефицита счастья у человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, поведение человека имеет два основных направления - поисково-вознаграждающее и стресс-избегающее. В первом случае такой подход способен обеспечить комфортное существование с поисками еды и партнера, но второй вариант активируется с целью обеспечения защиты от возникших внешних угроз. К последним можно причислить боль и дискомфорт, снижающие шансы индивида на выживаемость. При нормальных обстоятельствах данные механизмы дополняют друг друга, но в случае возникновения сбоев появляется "дефицит счастья", нередко ведущий к депрессии, а также и более серьезным расстройствам.

Данное исследование помогло ученым открыть новые виды депрессии, что в дальнейшем поможет справляться с расстройствами человека.