Во Владивостоке в понедельник произошло более 70 ДТП

Зарегистрировано 328 различных нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили ПДД 328 раз за сутки, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В приморской столице за сутки зарегистрировано 76 ДТП, из них 51 - с материальным ущербом, 9 - с составлением европротоколов. Вечером произошло учетное ДТП с участием пассажирского автобуса - травмирован один человек; виновник скрылся с места ДТП.

Сотрудники ДПС составили 15 протоколов по превышениям скорости, задержав нарушителей вручную, 4 - по пьяной езде, а также 13 административных протоколов по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов. Зарегистрировано 2 выезда на полосу встречного движения, 24 эпизода не предоставления водителями авто преимущества пешеходам.

Административные протоколы также были составлены в отношении 10 водителей, перевозивших детей с нарушениями, а также 17 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 50 автолюбителей попались на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 45 ТС.

Пешеходы нарушили ПДД 94 раза, водители такси - 20 раз, водители автобусов - 7 раз.