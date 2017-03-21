Более 200 водителей сели за руль в алкогольном опьянении за прошедшую неделю

С начала года более 2000 тысяч водителей привлечены к ответственности

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к ответственности 1214 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1242 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 103 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 243 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Приморье по вине любителей пьяной езды произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 - получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в Артемовском и Находкинском городских округах, а также в Партизанском и Октябрьском районах.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.