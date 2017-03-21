Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся 11:52, 21 марта Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся (Эксклюзив)
Администрацию Приморья отключат от электроэнергии 11:44, 21 марта Администрацию Приморья отключат от электроэнергии
Гендиректора ХК «Адмирала» Илью Спокойного обвиняют в хищении более 62 млн рублей 11:16, 21 марта Гендиректора ХК «Адмирала» Илью Спокойного обвиняют в хищении более 62 млн рублей
Новостная лента
Март, 21 вторник
12:04
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:04
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
11:52
Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся Эксклюзив
11:44
Администрацию Приморья отключат от электроэнергии
11:36
Комедия «Идеальная жена» заставит от души посмеяться и дам, пришедших на спектакль, и их кавалеров
11:34
В Приморье стало меньше хлеба и электричества - зато больше обуви
11:32
Приморцы чаще всего конфликтуют с начальством из-за рабочих вопросов, - специалисты
11:26
Лесоруб вырубил деревьев в Приморье на 5 лет колонии
11:19
Дачный дом сгорел в Приморье
11:16
Гендиректора ХК «Адмирала» Илью Спокойного обвиняют в хищении более 62 млн рублей
11:03
Российская дрифт серия готова к старту Видео
10:52
Нового жилья в Приморье стало в разы меньше, - статистика
10:44
В Приморье просыпаются клещи
10:33
22 марта - Всемирный день воды
10:22
Статистика: зарплата чиновника в Приморье выше средней почти в 2 раза
10:20
В Приморском крае «Ростелеком» объявляет «Время подарков»
10:11
Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки
09:59
УФАС Приморья запретило «Земле леопарда» заключить контракт на сумму 296 млн. рублей
09:58
Сбербанк поздравил с Днем клиента
09:47
В России резко выросло число детских суицидов, - омбудсмен
09:31
Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева
09:31
Приморец сядет пожизненно за изнасилование и убийство малолетней девочки
09:21
Рубль продолжит укреплять свои позиции
09:11
Два рейса прибывают с опережением в аэропорт Владивостока, один – задерживается
09:09
Гороскоп на 21 марта
08:28
Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 21 марта Адреса
08:25
Во Владивостоке сильный ветер, без осадков
08:21
Часть Владивостока останется без света сегодня, 21 марта Адреса
07:32
Столо известно, какие люди чаще всего ошибаются на работе
06:01
В Китае запущено производство спирта из угля
05:12
Шимпанзе поймали за "похоронным" ритуалом
03:46
В Великобритании разрабатывают космический город длиной 32 км
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся

Виновника аварии ищет полиция
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся с места аварии. ГИБДД приморской столицы просит очевидцев столкновения откликнуться и позвонить по телефонам 102 или 8(423)249-09-21 (дежурная части ГАИ города), по возможности - предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в 21:10 в районе дома №2"б" по улице Выселковой:

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при повороте направо с улицы Снеговой в сторону улицы Бородинской на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил автомобилю Тойота Виста, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, - рассказал собеседник агентства. - Тойота Виста двигалась по главной дороге, со стороны улицы Руднева в сторону улицы Бородинской. В свою очередь Виста столкнулась с пассажирским автобусом марки MAN, двигавшимся во встречном направлении (за рулем автобуса находился мужчина 1958 года рождения).

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Тойота Виста: он получил ушиб грудной клетки и направлен на амбулаторное лечение. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки
10:11, 21 марта 2017 Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки

Мужчина попытался "купить" сотрудника полиции за 36 тысяч рублей

Приморец сядет пожизненно за изнасилование и убийство малолетней девочки
09:31, 21 марта 2017 Приморец сядет пожизненно за изнасилование и убийство малолетней девочки

Обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшей 1 млн рублей

В Приморье задержана крупная партия поддельных акцизных марок
19:01, 20 марта 2017 В Приморье задержана крупная партия поддельных акцизных марок

Контрабанду из КНР пыталась ввезти туристка из Поднебесной

Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку
15:58, 20 марта 2017 Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку

Данное денежное вознаграждение являлось частью от заранее оговоренной взятки

Более 13 килограмм наркотиков уничтожено во Владивостоке
15:54, 20 марта 2017 Более 13 килограмм наркотиков уничтожено во Владивостоке

Фигуранты отбывают наказание

Один лесной пожар потушили в Приморье в выходные
15:16, 20 марта 2017 Один лесной пожар потушили в Приморье в выходные

На тушение палов пожарные подразделения за минувшие сутки привлекались 14 раз

В Партизанском районе Приморья обнаружены источники заразной свинины
15:01, 20 марта 2017 В Партизанском районе Приморья обнаружены источники заразной свинины

Проблема безопасности свинины не теряет остроту для юга края