Виновника аварии ищет полиция

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом и скрылся с места аварии. ГИБДД приморской столицы просит очевидцев столкновения откликнуться и позвонить по телефонам 102 или 8(423)249-09-21 (дежурная части ГАИ города), по возможности - предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в 21:10 в районе дома №2"б" по улице Выселковой:

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при повороте направо с улицы Снеговой в сторону улицы Бородинской на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил автомобилю Тойота Виста, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, - рассказал собеседник агентства. - Тойота Виста двигалась по главной дороге, со стороны улицы Руднева в сторону улицы Бородинской. В свою очередь Виста столкнулась с пассажирским автобусом марки MAN, двигавшимся во встречном направлении (за рулем автобуса находился мужчина 1958 года рождения).

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Тойота Виста: он получил ушиб грудной клетки и направлен на амбулаторное лечение. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.