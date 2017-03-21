Комедия «Идеальная жена» заставит от души посмеяться и дам, пришедших на спектакль, и их кавалеров

Ведь столько совпадений, случившихся с героями в один единственный вечер, в жизни просто не может произойти!

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В центре сюжета оказываются сразу несколько пар. Мужскую их часть составляют экстраординарный художник Антуан, авантюрный ловелас Геннадий и капитан-романтик Ричард. Прекрасная половина «дуэтов» состоит из скромной телефонистки Полины, домработницы Насти и решительной учительницы Виктории. По воле случая все они попарно решили провести незабываемый вечер. Казалось бы, что в этом необычного? Свидания могли бы пройти, как по маслу, если бы не тот факт, что все они вздумали встретиться в одной и той же квартире…

Хозяева этой квартиры, примерная семья Трубецких, как назло оказалась вовлечена в это щекотливое положение. Подобная концентрация влюбленных на одной территории рождает взаимные подозрения и комичные ситуации, которые перерастают в сущий кошмар. Кавалеры изо всех сил пытаются утвердиться в глазах дам, осыпая их неловкими комплиментами. А дамы, которые, в свою очередь, отчаянно проявляют все свое кокетство, запутываются в их лестных фразах окончательно. Вечер, который начинался так романтично, постепенно перерастает в полную катастрофу. Но, к счастью героев, именно благодаря такой суматохе каждый из них смог иначе взглянуть на свою вторую половину, а следом и обрести «второе дыхание».

Спектакль «Идеальная жена» – это, пожалуй, лучшее времяпрепровождение в компании своей «второй половины». Ведь истории, раскрывающиеся в постановке, возможно, помогут всем зрителям иначе взглянуть на свои отношения. И еще раз вспомнить, что в любой ситуации, даже самой запутанной, главным ориентиром всегда была и остается любовь.

Продолжительность: 2 часа 20 минут, с одним антрактом.

29 марта на сцене Феско Холл!