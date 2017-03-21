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Приморец скручивал с тепловозов детали из цветного металла

Похищенное злоумышленник сдавал на металлолом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В Уссурийске задержан 31-летний работник железнодорожного транспорта, который подозревается в хищении деталей с тепловозов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь на территории локомотивного депо станции Сибирцево, скручивал с находящихся в ремонте тепловозов детали из цветного металла и на своем авто вывозил с целью сбыта в пункт приема металла.

Всего стражами правопорядка было зарегистрировано пять эпизодов хищения медных силовых кабелей из высоковольтных камер и шунтов из этого же цветного металла, каждый весом от двух до восьми килограммов.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет. 

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